Vrijdag blijft het overdag vrijwel overal droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt maximaal 16 graden.

De zuidelijke wind neemt in de loop van de dag toe. Vooral in het noordwestelijke kustgebied gaat het in de avond hard tot stormachtig waaien en komen zware windstoten voor.

Vanaf vrijdagavond laat kunnen er in het Waddengebied en langs de Noord-Hollandse kust zware windstoten van rond 80 kilometer per uur voorkomen. Het KNMI heeft voor die gebieden code geel afgegeven.

Zaterdag blijft het winderig en tot in de avond droog. De temperatuur loopt dan op tot 18 graden.

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Zaterdag 18° 13° ZW 5 Zondag 12° 10° W 4 Maandag 12° 6° NW 3 Dinsdag 12° 2° NO 3 Woensdag 9° 2° ZO 3

