Een vrachtwagenchauffeur is donderdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A50 tussen Den Bosch en Arnhem. De snelweg is in beide richtingen afgesloten, meldt de ANWB.

Bij het ongeluk botsten twee vrachtwagens op elkaar, waarbij de voorste vrachtwagen een personenauto raakte. Beide vrachtwagens vlogen in brand. De personenauto zou niet beschadigd zijn, meldt Omroep Brabant.

De achterste vrachtwagen vloog het eerst in brand. De bestuurder van dat voertuig is overleden.

Volgens de politie is het vuur inmiddels geblust en worden de vrachtwagens geborgen. Verkeersdeelnemers wordt aangeraden om te rijden via Venlo.

De A50 richting in het noorden blijft waarschijnlijk tot middernacht afgesloten, aldus een woordvoerder van de ANWB. De organisatie hoopt dat op een deel van de rijbaan tussen Arnhem en Eindhoven vanaf 23.00 uur weer auto's kunnen rijden.