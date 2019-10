Een vrachtwagenchauffeur is donderdag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A50 bij knooppunt Paalgraven tussen Den Bosch en Arnhem.

De snelweg was donderdagavond in beide richtingen afgesloten, de weg richting Arnhem is de hele nacht dicht geweest. Inmiddels zijn beide rijbanen weer opengesteld voor het verkeer.

Bij het ongeluk botsten twee vrachtwagens op elkaar, waarbij de voorste vrachtwagen een personenauto raakte. Beide vrachtwagens vlogen in brand. De personenauto zou niet beschadigd zijn, meldt Omroep Brabant.

De achterste vrachtwagen vloog het eerst in brand. De bestuurder van dat voertuig is overleden.