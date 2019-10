Een baby van acht maanden is dinsdag in Diemen gebeten door een hond en is woensdagnacht aan de verwondingen overleden, meldt de lokale omroep AT5.

Na de beet lag de baby in kritieke toestand in het ziekenhuis, waar het kind uiteindelijk overleed.

De hond was van de grootouders van de baby en is woensdag vlak na het incident ingeslapen. Zowel de grootouders als de ouders waren bij de baby toen de hond toesloeg.

De politie is op dit moment nog bezig met een onderzoek naar het incident. Om wat voor hond het gaat, is niet bekendgemaakt.