De rechtbank heeft donderdag een 37-jarige man uit Zwolle veroordeeld tot zeven jaar cel voor het jarenlang misbruiken van zijn minderjarige dochter en stiefdochter.

De rechtbank rekent de man het misbruik zwaar aan, omdat hij de slachtoffers tijdens hun jeugd van een veilige omgeving heeft beroofd. De dochters waren vijf en negen jaar toen het misbruik begon. Daarnaast mishandelde hij zijn eigen dochter ook met een riem.

Volgens de rechtbank heeft de man zijn dochters mentaal en fysiek ernstig beschadigd. Vooral in het geval van de stiefdochter, omdat zij al een zware voorgeschiedenis en kwetsbaarheid had waar de man van op de hoogte was voordat zij bij hem kwam wonen.

De Zwollenaar ontkende tijdens de rechtszaak zijn dochter te hebben misbruikt. De slachtoffers zeggen echter jarenlang in een hel te hebben geleefd. "Ik hoop dat je de hoogste straf krijgt en daarvan leert", stelde de nu zestienjarige dochter in haar slachtofferverklaring van begin oktober.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man laagbegaafd is, maar geen persoonlijkheidsproblematiek heeft. De rechtbank acht hem daarom volledig toerekeningsvatbaar.

Hij moet zijn dochters ook een schadevergoeding van 25.000 euro betalen en kreeg een vijfjarig contactverbod opgelegd.