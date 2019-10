Politieagenten hebben een zeventienjarig meisje dat al enkele dagen vermist was en mogelijk in de prostitutie werkzaam was, woensdagavond gevonden in een hotel in Middelburg. Er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van mensenhandel.

De agenten, die voor de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) werken, hadden woensdag informatie gekregen dat het minderjarige meisje mogelijk werkzaam zou zijn voor een escortbedrijf.

Toen de tiener die avond rond 22.00 uur samen met de twee verdachten aankwam bij het hotel, kon de politie het tweetal aanhouden.

Het meisje is daarna overgedragen aan jeugdzorg. De twee verdachten, een 32-jarige man uit Zierikzee en een 18-jarige vrouw uit Rotterdam, zitten momenteel vast. Zij worden vrijdag voorgeleid.