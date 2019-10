Het Openbaar Ministerie (OM) wil 29 Nederlandse Syriëgangers terughalen om ze te berechten, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid woensdagavond aan het NRC. Eerder dit jaar waren er nog 10 verzoeken tot repatriëring gedaan.

Toen zou het nog om vrouwen gaan die van terroristische misdrijven worden verdacht. Nu zouden er ook mannen op staan, die verblijven in gevangenissen en kampen in Noord-Syrië, waar het momenteel erg onrustig is door de Turkse inval.

Alle personen op de lijst worden verdacht van terrorisme en staan internationaal gesignaleerd.

Het kabinet liet al meerdere keren weten dat het "niets ziet" in dergelijke verzoeken van het OM. De politici zien liever dat de nationaliteit wordt ontnomen van de Syriëgangers, waarna zij in Irak berecht worden.

Een woordvoerder van het OM vertelt tegenover het NRC dat het OM "iedereen wil berechten, maar dat kan pas als zij uit die kampen zijn en in het bereik komen van de Nederlandse justitie".