Ook in Delft is een onbekend persoon slachtoffer geworden van oplichters die zich voordeden als verpleegkundigen. De 'verplegers' kwamen ook hier zogenaamd bloedprikken bij hun doelwit. Woensdagochtend werd bekend dat in Eindhoven een vergelijkbare beroving heeft plaatsgevonden en dat tevens drie personen in Utrecht slachtoffer zijn geworden.

In Eindhoven en Utrecht kregen ouderen twee mensen aan de deur die zich voordeden als verplegers. Zij traden de woning binnen om vervolgens een tas met instrumenten tevoorschijn te halen en bloed af te nemen bij het slachtoffer.

Terwijl het bloed werd geprikt door de ene persoon, ging de ander de woning rond om geld of pinpassen buit te maken.

In Eindhoven zei een van de daders dat het slachtoffer op basis van de bloedmeting een pil nodig had, waarvoor hij 1 euro moest pinnen. Vervolgens zijn de 'hulpverleners' naar een pinautomaat gegaan om de rekening van het slachtoffer leeg te halen.

In tegenstelling tot de berovingen in Eindhoven en Utrecht, werd het slachtoffer in Delft van tevoren door de oplichters gebeld om een afspraak te maken.

Volgens Sybren van der Velden, projectleider Woninginbraak en Heling bij de politie, gaat het niet om losstaande incidenten. "Er lijken groepen aan het werk die het land intrekken en steeds met dezelfde methode proberen bij oudere bewoners binnen te komen." De politie raadt ouderen aan alert te zijn op de nieuwe vorm van oplichting.