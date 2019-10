Bij een schietincident op het Hugo de Grootplein in Amsterdam is woensdagmiddag iemand overleden. Een andere persoon raakte zwaargewond. De politie heeft een van de twee verdachten aangehouden.

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig op het plein in het Amsterdamse stadsdeel West. Ook is er een traumahelikopter geland voor assistentie.

De politie zocht direct na het incident naar twee verdachten die waren gevlucht in een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken. Op de nabijgelegen Admiraal de Ruijterweg zette de politie het voertuig aan de kant en werd een van de twee verdachten aangehouden. Daarbij loste de politie een waarschuwingsschot. Waar de andere verdachte is, is onbekend.

Ten tijde van het schietincident, rond 15.45 uur, waren er veel mensen aanwezig op het Hugo de Grootplein. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, of camerabeelden hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.

De aanleiding voor de schietpartij is vooralsnog onduidelijk.