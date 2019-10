Bij een schietincident in een pizzeria op het Hugo de Grootplein in Amsterdam is woensdagmiddag de 49-jarige uitbater van het pand overleden. Een andere persoon raakte zwaargewond. De politie heeft één verdachte aangehouden.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig op het plein in het Amsterdamse stadsdeel West. Ook landde er een traumahelikopter voor assistentie. Het zwaargewonde slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie zocht direct na het incident naar twee verdachten die zouden zijn gevlucht in een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken. Op de nabijgelegen Admiraal de Ruijterweg zette de politie het voertuig aan de kant en werd de hoofdverdachte aangehouden. Daarbij loste een politieagent een waarschuwingsschot.

Het is volgens de politie momenteel nog onduidelijk of er inderdaad sprake is van twee verdachten.

'Aanleiding schietincident is mogelijk uit de hand gelopen ruzie'

Het Parool meldt op basis van ingewijden dat er geen sprake van een liquidatie lijkt, maar mogelijk van een uit de hand gelopen ruzie.

Volgens de krant was de vriend van de uitbater het eigenlijke doelwit. De uitbater, die geen crimineel verleden heeft, zou zijn vriend hebben willen beschermen, maar werd vervolgens zelf dodelijk getroffen door een kogel. De vriend raakte zwaargewond.

De politie kan deze informatie woensdagavond nog niet bevestigen.

Politie doet sporenonderzoek

De politie doet ter plaatse onderzoek en is bezig met het veiligstellen van eventuele sporen en het horen van getuigen.

Op het moment van het schietincident, rond 15.45 uur, waren er veel mensen aanwezig op het Hugo de Grootplein. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, of camerabeelden hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.