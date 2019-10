De gemeente Den Haag wist al vóór het tweede boerenprotest op 16 oktober dat het Malieveld vanwege de veiligheid niet belast kon worden met zware voertuigen als tractoren. Toch bracht de gemeente pas woensdag naar buiten dat zware voertuigen vanaf nu niet meer het Malieveld op mogen, precies een week na de tweede actiedag.

De gemeente Den Haag ontving op 14 oktober van een adviesbureau uit Den Haag het conceptrapport van het onderzoek dat werd verricht naar welke belasting het dak van de parkeergarage onder het Malieveld aankan. Dat rapport is in handen van NU.nl.

Uit dat rapport blijkt dat de parkeergarage "beperkt belast mag worden" met zware voertuigen, zoals tractoren. Die beperkte belasting zorgt ervoor dat een kermis, circus of een concert geen probleem vormt, maar rijen aaneengesloten trekkers wel.

Op het moment dat het Malieveld - en dus het dak van de parkeergarage - vol staat met zware voertuigen, is er risico op "beschadigingen en ongelukken".

De gemeente liet het onderzoek verrichten na het eerste boerenprotest, dat op 1 oktober was. Dat was voor het eerst dat er zware voertuigen op het Malieveld en daarmee op het dak van de parkeergarage stonden.

'Was niet de bedoeling dat trekkers op Malieveld kwamen'

De gemeente deelde de uitkomsten van het conceptrapport niet voorafgaand aan het tweede boerenprotest omdat het volgens een woordvoerder van de gemeente "helemaal niet de bedoeling was dat er trekkers op het Malieveld zouden komen te staan" en omdat op dat moment aan de "finalisering" van het definitieve rapport werd gewerkt.

De gemeente wist toen al dat de conclusie van het onderzoek in het definitieve rapport niet anders zou zijn.

"Als het aan ons lag, waren de trekkers al veel eerder tegengehouden en waren ze niet eens de stad in gekomen", aldus de woordvoerder. "We hebben niemand toestemming gegeven om daar (op het Malieveld, red.) met een trekker te gaan staan."

Toch berichtte de gemeente Den Haag op 16 oktober dat "voorzien was dat tractoren op het Malieveld zouden parkeren" en dat zij begeleid zouden worden door de politie. Ook een dag daarvoor berichtte de gemeente over trekkers die mogelijk naar Den Haag zouden rijden. Om te voorkomen dat die het centrumgebied binnen zouden rijden, was dat afgezet met legervrachtauto's.

'Groep mensen die zich moeilijk laat dirigeren'

De gemeente noemt de boerenprotesten "een nieuwe vorm van demonstreren". Volgens de woordvoerder gaat het over "een groep mensen die zich moeilijk laat dirigeren".

Volgens haar liet ook de organisator van het tweede protest, Farmers Defence Force, weten dat het "geen enkele" zeggenschap had over de mensen die kwamen demonstreren.

De demonstratie van de boeren op 16 oktober was wel bij de gemeente Den Haag gemeld. Volgens de woordvoerder werd de protestactie uiteindelijk georganiseerd door Farmers Defence Force, nadat twee eerdere organisatoren zich hadden aangemeld, maar zich ook weer terugtrokken.

Op de tweede boerenprotestactie kwamen volgens Farmers Defence Force 20.000 tot 25.000 boeren af. In totaal waren duizenden tractoren naar Den Haag gekomen, waarvan een groot deel op het Malieveld stond.

De boeren protesteerden tegen de maatregelen die de overheid neemt om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Volgens de agrariërs wordt hun sector onevenredig hard geraakt.