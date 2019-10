Een man uit 's-Heerenberg en een man uit Doetinchem hebben een celstraf van respectievelijk vier en vijf maanden opgelegd gekregen door de politierechter. De mannen zijn veroordeeld voor onder meer geweld tegen politieagenten tijdens een vechtpartij in Doetinchem op 13 oktober, toen vijftig belagers het opnamen tegen acht agenten.

De mannen moesten woensdag bij de politiesnelrechter in Zutphen verschijnen.

De officier van justitie liet weten klaar te zijn met geweld tegen hulpverleners en eiste tegen de 47-jarige man uit 's-Heerenberg een gevangenisstraf van vier maanden. De 48-jarige man uit Doetinchem hoorde een celstraf van zes maanden eisen, omdat hij ook verdacht werd van het mishandelen van een voorbijganger.

Naast de celstraffen van vier en vijf maanden krijgen de mannen een locatieverbod voor het Simonsplein, wat betekent dat ze uit de buurt van het plein moeten blijven. De Doetinchemmer moet daarnaast een schadevergoeding betalen aan een politieagent en een voorbijganger die hij mishandelde.

Grote vechtpartij bij uitgaansgelegenheid in Doetinchem

In de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 oktober ontstond een grote vechtpartij in een uitgaansgelegenheid in Doetinchem. Het gevecht begon binnen, maar werd buiten voortgezet. Toen de politie wilde ingrijpen, keerde de groep zich tegen de agenten.

De agenten gebruikten pepperspray en wapenstokken om de belagers te weren. Ook werden politie-eenheden uit meerdere nabijgelegen regio's opgeroepen om bij de vechtpartij te assisteren. Op het 'hoogtepunt' stonden zo'n vijftig agenten tegenover een net zo grote groep geweldplegers.

Vier mensen werden opgepakt, van wie twee zijn vrijgelaten. De andere twee zijn nu veroordeeld.