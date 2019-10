Een negentigjarige man uit Eindhoven is onlangs slachtoffer geworden van nepverpleegkundigen die zijn bloed afnamen en daarna zijn pinpas meenamen en rekening plunderden. Eerder werden ook al drie mensen in Utrecht slachtoffer van de nieuwe babbeltruc.

De negentigjarige man, die alleen woont, deed open voor een man en vrouw die bij hem aanbelden. De vrouw vertelde dat er een voor ouderen gevaarlijke griepepidemie heerste.

Vervolgens haalde ze een tasje met meetinstrumenten tevoorschijn en nam ze een druppel bloed af bij het slachtoffer. Haar handlanger liep ondertussen rond door de woning.

Volgens de vrouw zou uit de meting blijken dat de man een pilletje nodig had, waarvoor hij 1 euro moest pinnen. De hulpverleners zijn daarna met de pinpas van de man naar een pinautomaat gegaan om zijn rekening leeg te halen.

Eerder deze week werd bekend dat drie ouderen in Utrecht ook slachtoffer zijn geworden van nepverpleegkundigen. In alle drie de gevallen maakten de verdachten zich kenbaar als zorgverleners, traden zij de woning binnen en namen ze door middel van een vingerprik bloed af bij de slachtoffers. Vervolgens namen zij geld of pinpassen mee.

Het is niet bekend of de zaken gerelateerd zijn en of het om dezelfde daders gaat.