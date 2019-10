Bij volgende protesten in Den Haag mogen geen zware voertuigen, zoals trekkers, meer op het Malieveld staan, meldt de gemeente Den Haag woensdagmiddag. Dit besluit is genomen nadat uit onderzoek is gebleken dat de constructie van de parkeergarage onder het Malieveld niet bestand is tegen het gewicht van zware voertuigen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is het niet duidelijk of zich tijdens de twee boerenprotesten op het Malieveld onveilige situaties hebben voorgedaan door de trekkers. Ook kan ze niet zeggen of de constructie van de garage is aangetast.

Het onderzoek dat is gedaan is nu "richtlijngevend" voor aanwijzingen die organisatoren van demonstraties krijgen. "Dat betekent dat als er toch zware voertuigen het Malieveld oprijden, er achteraf naar de rechter kan worden gestapt om de schade te verhalen", aldus de woordvoerder.

Het Malieveld blijft wel beschikbaar voor protestacties, maar alleen als demonstranten te voet komen. Er is dan ruimte voor "enkele tienduizenden personen".

Ook een podium, catering en toiletvoorzieningen zijn geen probleem voor de constructie van de ondergrondse parkeergarage. Zware voertuigen, zoals trekkers, kunnen worden geparkeerd op de Boorlaan, aan de noordwestkant van het Malieveld.

Lichtere voertuigen mogen wel op Malieveld

Lichtere voertuigen kunnen wel op het Malieveld staan, maar dan alleen met een bepaalde ruimte tussen de voertuigen, om zo te voorkomen dat de belasting van één plek te hoog wordt.

Tijdens de boerenprotestacties van begin deze maand en vorige week stonden duizenden trekkers op het Malieveld. Boeren protesteerden tegen het negatieve beeld dat over hen bestaat en de maatregelen om de uitstoot van stikstof te beperken die boeren treffen.

De boeren sloten vorige week niet uit dat in de nabije toekomst opnieuw geprotesteerd wordt.