Jawed S. gaat in hoger beroep tegen de 26 jaar en acht maanden cel die hij opgelegd heeft gekregen voor het plegen van een terroristische aanslag en het bedreigen van drie agenten op 31 augustus 2018 op Amsterdam Centraal. Dat laat zijn advocaat Simon van der Woude woensdag aan AT5 weten.

S. stak vorig jaar twee Amerikaanse toeristen neer op het Amsterdamse station. Een van hen werd in zijn rug aangevallen en liep een dwarslaesie op. Hij is sindsdien gebonden aan een rolstoel.

Aanwezige agenten op het station hielden de Afghaan al in de gaten vanwege opvallend gedrag. Daardoor kon hij na zijn daad snel worden uitgeschakeld. Hij werd in zijn been geschoten.

S. is ook schuldig bevonden aan bedreiging omdat hij met zijn mes op de agenten af liep. Twee van de agenten liepen psychisch letsel op.

Man wilde Nederlanders neersteken

De in Duitsland woonachtige Afghaan kwam naar Nederland uit wraak voor een cartoonwedstrijd van Geert Wilders over de profeet Mohammed. S. verklaarde later dat het niet zijn bedoeling was om toeristen neer te steken, maar Nederlanders.

De rechtbank in Amsterdam veroordeelde S. vorige week tot 26 jaar en acht maanden gevangenisstraf. Ook moet hij bijna 3 miljoen euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.