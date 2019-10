Honderd experts, taalcoaches en taalambassadeurs worden de komende tijd op pad gestuurd om ambtenaren begrijpelijker te laten schrijven. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) gaat een bestaande campagne om overheidsinstanties duidelijker te laten communiceren uitbreiden. Eind 2019 moeten de honderd meestgebruikte teksten verbeterd zijn.

De experts zijn onderdeel van de Direct Duidelijk Brigade, die ambtenaren gaat helpen bij het herschrijven van teksten om ze duidelijker te maken. Ook zullen er trainingen georganiseerd worden en zijn er taalcoaches beschikbaar die samen met bijvoorbeeld gemeenten en provincies aan makkelijkere teksten werken.

De Direct Duidelijk Brigade moet in 2020 bestaan uit honderd leden die kunnen helpen op het gebied van taal. Het doel is om eind 2019 de honderd meestgebruikte teksten in onder meer brieven, formulieren en folders verbeterd te hebben.

Een woordvoerder van het ministerie laat aan NU.nl weten dat er 3 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld om de Direct Duidelijk Brigade het land in te sturen. Ook wordt dit geld gebruikt om een hulppakket met onder meer voorbeeldbrieven beschikbaar te stellen.

De Direct Duidelijk-campagne werd in oktober 2018 gestart om overheidsinstanties duidelijker te laten communiceren. De campagne bestond uit tips en een checklist voor het verbeteren van overheidsteksten.