De politie Eindhoven heeft dinsdag een 22-jarige man aangehouden op verdenking van meerdere grafschennissen en diefstallen op begraafplaatsen in Veldhoven en Eindhoven.

Begin juni kreeg de politie twee meldingen binnen van grafschennis op een begraafplaats in Veldhoven. In een van de gevallen was in het graf gegraven, in het andere geval was een kindergraf geheel geopend.

De politie kwam later tot de conclusie dat de dader mogelijk ook betrokken was bij andere diefstallen en vernielingen van urnen in de omgeving, waaronder bij een begraafplaats aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. Volgens de politie gaat het om tien zaken van diefstallen en vernielingen bij begraaflocaties in de regio.

Na maandenlang onderzoek kwam de verdachte bij de politie in beeld, onder meer door enkele tips. Hij wordt momenteel verhoord. Bij onderzoek in de woning van de verdachte en op andere locaties in Veldhoven zijn asresten gevonden.

Alle nabestaanden en de eigenaren van de gestolen urnen zijn momenteel op de hoogte gesteld van de aanhouding. De politie sluit niet uit dat de man betrokken was bij andere soortgelijke diefstallen in de regio en vraagt mogelijke slachtoffers om zich te melden.