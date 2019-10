Het KNMI heeft woensdag tot 10.00 uur code geel afgegeven voor Friesland en Noord-Holland. Meteorologen waarschuwen voor dichte mistbanken die automobilisten het zicht kunnen ontnemen.

Na de ochtend blijft het grijs en bewolkt. Zeer lokaal kan een spat regen vallen, maar in grote delen van het land blijft het droog.

Later op de dag breekt vanuit het zuiden de zon door. Met name in Limburg warmt het dan flink op, daar schommelt de middagtemperatuur om en nabij de 20 graden. In het noorden van Nederland is het zeker vijf graden koeler.

In de nacht van woensdag op donderdag trekken nieuwe wolkenvelden over het land, maar blijft het droog. Vooralsnog lijkt de donderdag een grijze maar droge dag te worden.