De politie heeft dinsdagavond de zoektocht naar de vermiste studente Sumanta Bansi in het Noord-Hollandse Robbenoordbos zonder resultaat gestaakt, laat een woordvoerder van de politie aan NU.nl weten. In het water bij de Zuiderdijkweg in Wieringerwerf is wel een lichaam gevonden, maar het gaat om het stoffelijke overschot van een onbekende man.

Vanwege nieuwe tips zette de politie de zoektocht naar Bansi dinsdag voort in het Noord-Hollandse Robbenoordbos. Het Veteranen Search Team kamde dinsdag tevergeefs een groot gebied uit. Ook eerder werd al in het water bij het bos gezocht met behulp van sonarapparatuur.

Volgende week dinsdag gaat het team het opnieuw proberen. Specialisten van het zoekteam lopen dan in linies door het bos op zoek naar sporen.

In februari 2018 raakte de destijds 23-jarige Bansi vermist. Ze studeerde aan de Universiteit in Amsterdam (UvA) en liep stage bij een tandartsenpraktijk in Den Haag. Kort voordat Bansi verdween, had ze haar moeder gebeld om te vertellen dat ze zwanger was. Na een eerdere abortus was de studente vastbesloten het kind te houden en keek ze ernaar uit moeder te worden.

De politie vreest dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf. Haar telefoon, ov-chipkaart en bankpas zijn sinds haar verdwijning niet meer gebruikt. Er zijn ook geen signalen dat ze naar het buitenland is vertrokken.

In de zaak is een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De politie ontving eerder al tientallen tips, maar hoopt op meer.

Het Robbenoordbos waar de politie zocht naar Sumanta Bansi. (Foto: Google Maps)

Voorbijganger vindt lichaam in water

Een voorbijganger vond dinsdag een lichaam in het water aan de Zuiderdijkweg in Wieringerwerf.

In eerste instantie kon de politie niet uitsluiten dat dit het lichaam van Bansi was. Dinsdagavond bevestigde de politie dat het stoffelijk overschot van een nog onbekende man is. Ook de doodsoorzaak moet nog worden vastgesteld.