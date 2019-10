De politie vermoedt dat de Schotse crimineel Chris H. betrokken is bij de moord op misdaadjournalist Martin Kok in december 2016. H. is op die dag vermoedelijk door de criminele broers James en Barry Gillespie ingezet om Kok in de val te lokken, zo wordt dinsdag gemeld.

H. was in het bijzijn van Kok toen de journalist werd doodgeschoten op het parkeerterrein bij een seksclub in Laren (foto). De Schot werd al eerder verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie, maar werd wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

De politie laat dinsdag weten nieuwe aanwijzingen voor de betrokkenheid van H. te hebben en daarom naar hem op zoek te zijn. Hij is vermoedelijk in Nederland.

H.'s advocaat Maarten Pijnenburg zegt in een reactie tegen NU.nl niet op de hoogte te zijn van de nieuwe verdenkingen tegen zijn cliënt. Wel wist hij dat er sinds februari een Europees opsporingsbevel was uitgevaardigd voor de Schot.

H. verklaarde destijds dat hij in beveiligde telefoons handelde en met Kok had afgesproken om over advertentieruimte op zijn website Vlinderscrime te praten.

Verdachten zouden regelmatig in Nederland verblijven

H. is volgens de politie mogelijk aangestuurd door de broers James en Barry G., die aan het hoofd zouden staan van een crimineel imperium die miljoenen hebben verdiend met de handel in drugs en wapens.

Nederlanders wordt opgeroepen uit te kijken naar vijf Schotse criminelen die "regelmatig in Nederland onderduiken". Twee van hen zijn dus de broers, drie andere mannen zouden door hen worden ingezet om criminele klussen op te knappen. De politie denkt dat het vijftal mogelijk in Amsterdam, Rotterdam of Eindhoven verblijft.

"Ze zijn in de achterstandswijken van Glasgow opgegroeid tot keiharde straatvechters. Volgens de Schotse politie staat het vijftal bekend om hun extreem korte lontjes; ook dat zou mensen kunnen opvallen, bijvoorbeeld in het uitgaansleven", aldus de politie.

In Opsporing Verzocht is dinsdagavond aandacht besteed aan het onderzoek. Zo worden onder meer bewakingsbeelden en foto's en kenmerken van de vijf Schotten getoond.

Taghi eveneens verdacht van moord op Kok

Ook Ridouan Taghi en zijn vermeende rechterhand Saïd R. worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Kok. Zij zouden de liquidatie hebben aangestuurd.

De politie houdt rekening met een samenwerking tussen Taghi en de broers G.