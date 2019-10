Een 27-jarige man is dinsdag voor de duur van twee jaar tot de Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD-maatregel) veroordeeld omdat hij een autokraak heeft gepleegd op de dag van de aanslag in de tram in Utrecht.

"Dat de verdachte juist de dag van de schietpartij uitkoos om een autokraak te plegen, getuigt volgens de rechtbank van een enorme brutaliteit en gebrek aan respect", aldus het vonnis.

De rechtbank Midden-Nederland stelt daarbij dat de man gebruikmaakte van de hectiek op "deze tragische dag". De auto die hij had opengebroken, was van een Duitse journalist die verslag deed van de aanslag. Samen met een andere man stal hij een laptop, een iPad en accu's uit de auto.

Een politieagent, die de bewuste dag geen dienst had, had gezien hoe de man zich samen met een andere man verdacht gedroeg. Hij maakte vervolgens foto's en belde zijn collega's. Er kon echter niets met deze melding gedaan worden vanwege het tekort aan menskracht.

ISD-maatregel bedoeld voor 'draaideurcriminelen'

In het vonnis wordt geschetst dat de man een lang strafblad heeft. In februari van dit jaar kreeg hij daarom al een voorwaardelijke ISD-maatregel opgelegd. "Om de problematiek van de verdachte te behandelen en de maatschappij optimaal te beschermen, legt de rechtbank hem een ISD-maatregel op van de duur van twee jaar."

De maatregel is bedoeld voor 'draaideurcriminelen' die vooral kleine vergrijpen plegen. "Vaak gaat het om verslaafden en mensen met psychische problemen. Het is vooral de behandeling die kan helpen voorkomen dat veroordeelden na hun vrijlating in oude, slechte gewoontes vervallen", zo meldt de Rechtspraak.