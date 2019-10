Een moeder en haar pasgeboren baby zijn vorige week vrijdag dood aangetroffen in een woning in Diemen, meldt AT5 dinsdag. De politie onderzoekt of er sprake is van een misdrijf en heeft de 48-jarige huurder van het pand opgepakt.

De verdachte is maandag voorgeleid en blijft nog zeker twee weken langer vastzitten, bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in gesprek met NU.nl.

Hij zit in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Volgens de stadszender werd in eerste instantie niet uitgegaan van een misdrijf, maar zijn daar inmiddels wel sterke aanwijzingen voor.

Over de relatie tussen de man en de slachtoffers zijn geen uitspraken gedaan.