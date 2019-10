De Orioniden, een meteorenzwerm die deze week zichtbaar is, zullen door overtrekkende wolkenvelden lastig te zien zijn boven Nederland. Wie toch iets wil zien, kan volgens Weerplaza-meteoroloog Raymond Klaassen het best op heldere momenten omhoog kijken.

Het hoogtepunt van de meteorenzwerm is woensdagochtend om 6.00 uur. De wolkenvelden in het hele land maken het echter lastig om iets van de Orioniden te kunnen zien, waardoor het niet de moeite waard is om op het hoogtepunt naar buiten te gaan. In het noorden en oosten van Nederland zijn de minste wolkenvelden, maar in de loop van de nacht kan het daar mistig worden.

Omdat het een relatief kleine zwerm betreft, zijn ook buiten het hoogtepunt meer vallende sterren dan normaal te zien. Hierdoor is de kans om meteoren te zien de hele nacht even groot.

Het is, door het formaat van de zwerm en de overtrekkende wolkenvelden, volgens Klaassen niet de moeite waard om wakker te blijven voor het hoogtepunt van de zwerm. Ook heeft het weinig zin om er speciaal voor naar de polder te gaan, waar minder lichtvervuiling is. "Als je vanavond de hond uitlaat en het is helder, kijk dan omhoog of je iets voorbij ziet komen."

De zwerm ontstaat doordat de aarde door een wolk van stofdeeltjes van de komeet Halley beweegt. In totaal zullen er ongeveer twintig meteoren per uur te zien zijn. Ongeveer de helft hiervan zijn sporadische meteoren, die op een normale nacht ook zichtbaar zouden zijn.