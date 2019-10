De zoektocht naar het lichaam van de studente Sumanta Bansi, die in februari 2018 vermist is geraakt, gaat dinsdag weer verder in het Robbenoordbos in Noord-Holland. Het Veteranen Search Team kamt een groot gebied uit.

Ook volgende week dinsdag wordt het bos doorzocht. De specialisten, die de politie bijstaan bij grote zoektochten, lopen in linies door het bos heen.

Nieuwe informatie in het onderzoek heeft ervoor gezorgd dat het gebied opnieuw wordt bekeken. Eerder deze maand is al met behulp van sonarapparatuur in het water bij het bos gezocht naar sporen van de destijds 23-jarige vrouw.

Bansi is vorig jaar februari van de aardbodem verdwenen. Ze studeerde toen aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en liep daarnaast stage bij een tandartsenpraktijk in Den Haag. Korte tijd voor haar verdwijning heeft ze haar moeder opgebeld met het bericht dat ze zwanger was. Ze was, na een eerdere abortus, vastbesloten het kind te houden en keek ernaar uit moeder te worden.

De politie vreest dat de vrouw slachtoffer is geworden van een misdrijf. Zo zijn haar telefoon, ov-chipkaart en bankpas sinds haar verdwijning niet meer gebruikt en zijn er ook geen signalen dat ze naar het buitenland is vertrokken. In de zaak is 15.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Tientallen tips zijn al binnengekomen, maar de politie hoopt op meer.