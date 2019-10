De politie heeft inmiddels drie mensen aangehouden in het onderzoek naar wie afgelopen zondag met een auto op een terras in Deventer inreed.

Een 37-jarige man uit Deventer die zondag is opgepakt, zou de auto hebben bestuurd. De verdachte heeft zichzelf gemeld bij de Koninklijke Marechaussee op Schiphol, waar hij vervolgens werd opgepakt.

De andere twee verdachten zijn 38 en 42 jaar oud en komen ook uit Deventer. Het is nog onduidelijk wat voor rol de andere twee verdachten hadden. Ze worden wel alle drie verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.

De drie verdachten worden waarschijnlijk woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Tot die tijd mogen ze alleen contact hebben met hun advocaat.

De vijf slachtoffers raakten niet ernstig gewond

Het incident vond in de nacht van zaterdag op zondag om 5.30 uur plaats. Een Audi Q7 reed in op het terras van een café aan de Keizerstraat in Deventer. Daarbij raakten vijf mensen gewond.

Een van de slachtoffers kon ter plaatse behandeld worden, de andere vier moesten naar het ziekenhuis. Zij waren nog wel aanspreekbaar en niet ernstig gewond, aldus de politie. Drie van de slachtoffers liggen nog steeds in het ziekenhuis.

De politie is nog volop bezig met het onderzoek. Daarvoor worden onder meer camerabeelden van het incident bekeken. Meerdere mensen hebben de aanrijding gefilmd, omdat vlak voor de aanrijding een gevecht bij het terras plaatsvond.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen die vechtpartij en de aanrijding.