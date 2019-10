Een echtpaar uit het Gelderse Hengelo is maandagochtend dood teruggevonden in hun woning aan de Julianalaan. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun zoon als verdachte opgepakt.

De man meldde zich maandagochtend bij een ziekenhuis, waarna hij is gearresteerd. Volgens De Gelderlander bestaat het gezin uit het echtpaar en twee zonen, en is de jongste zoon maandag opgepakt.

De politie is bezig met een groot onderzoek in de woning. Over de doodsoorzaak van het echtpaar is nog niets bekendgemaakt. Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst, de gemeente waar Hengelo onder valt, staat nauw in contact met de politie.

"Het is niet te bevatten dat mensen zo uit het leven zijn weggerukt", laat Besselink via een schriftelijke verklaring weten. "Een grote klap voor familie, vrienden en onze gemeenschap. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden."