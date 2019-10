In een woning in het Gelderse Hengelo zijn maandagochtend twee doden gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte opgepakt.

Het gaat om een man die ook woonde in het huis aan de Julianalaan.

Hij meldde zich maandagochtend bij een ziekenhuis, waarna hij is gearresteerd. Volgens De Gelderlander is de verdachte de jongste zoon van het gezin.

De politie is maandag bezig met onderzoek in de woning. Over de identiteit van de overledenen en de doodsoorzaak is nog niets bekendgemaakt.