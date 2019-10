Gerrit Jan van D. (67), de vader van de zes inmiddels volwassen kinderen die jarenlang verscholen hebben geleefd op een boerderij in het Drentse Ruinerwold, blijft twee weken langer vastzitten. De man wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van de gezinsleden.

De man zit in beperkingen, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM). Dit betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben.

Het is een week geleden dat de oudste in de boerderij verblijvende zoon zijn verhaal vertelde in een lokaal café, waarop de kroegeigenaar de politie inschakelde.

In een kleine, af te sluiten ruimte werden nog vijf inmiddels meerderjarige kinderen gevonden samen met Van D. Hij wordt samen met klusjesman Josef B. verdacht van onder meer vrijheidsberoving.

De politie denkt dat het gezin zeker negen jaar heeft verbleven op de boerderij. Geen van de kinderen stond ingeschreven, hun moeder was al overleden voordat ze naar Ruinerwold verhuisden.

Uit onderzoek van de Volkskrant is maandag gebleken dat Van D. werkte aan zijn eigen evangelie en duizenden pagina's heeft geschreven over religie en de werking van de menselijke geest. Van hem werd eerder al bekend dat hij lid is geweest van de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moon-sekte.