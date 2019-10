Handhavende buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) mogen zich in de toekomst verdedigen met pepperspray en een wapenstok, meldt de BOA Bond. Volgens de belangenorganisatie zijn hierover afspraken gemaakt met minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De afspraken, die afgelopen weekend zijn bekendgemaakt, komen voort uit gesprekken tussen Grapperhaus, vertegenwoordigers van de politie, politievakorganisaties en de boa-bonden.

Dit najaar worden de afspraken uitgewerkt tot een pakket maatregelen. De belangrijkste punten zullen centraal staan in de proeven die in enkele steden gaan lopen. Er zijn nog geen details bekend, maar wel zeker is dat de geweldsmiddelen worden geleverd met een verdedigingsinstructie.

Belangenorganisaties pleiten in verband met veiligheidsredenen al langer voor de bewapening van boa's. De politie maakte eind vorig jaar nog bekend geen voorstander te zijn. "Het geweldsmonopolie blijft wat de politie betreft voorbehouden aan het korps", verklaarde korpschef Erik Akerboom destijds.

Volgens de BOA Bond zijn alle partijen het ermee eens dat er geen inbreuk moet worden gemaakt op het geweldsmonopolie. "Vooralsnog is alles voor de boa's gelinkt aan de politiewet", staat in een schriftelijke verklaring. "Er komt nu specifieke regelgeving voor boa's waarin alles op het vakgebied wordt geregeld."

Nederland heeft zo'n 23.500 boa's. Enkele honderden beschikken als uitzonderingsgevallen over een wapenstok, pepperspray of een vuurwapen. Zij werken bijvoorbeeld in een buitengebied of kunnen niet op back-up van de politie rekenen. Het toekennen van wapens als verdedigingsmiddelen maakt na de invoering van de nieuwe regels een einde aan die willekeur, stelt de BOA Bond.