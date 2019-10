Meer dan de helft van de Nederlanders (56 procent) heeft hun donorkeuze nog niet geregistreerd, meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) maandag.

Sinds het aannemen van de nieuwe donorwet in februari 2018 hebben 508.000 personen hun keuze ingevuld. In totaal staat de keuze van bijna 6,7 miljoen Nederlanders van 12 jaar en ouder geregistreerd in het donorregister.

Vrouwen hebben hun keuze vaker ingevuld in het donorregister dan mannen, blijkt ook uit de cijfers van het ministerie. 45 procent van de vrouwen heeft hun keuze vastgelegd tegenover 39 procent van de mannen. Vrouwen geven daarnaast vaker toestemming voor orgaandonatie.

Ook op provinciaal niveau zijn verschillen te zien. Brabanders kiezen het vaakst voor orgaandonatie, terwijl inwoners van Flevoland het minst vaak toestemming geven.

Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in

Als de nieuwe donorwet ingaat wordt iedere Nederlander van achttien jaar en ouder verzocht om een keuze te maken over orgaandonatie. Als mensen niet reageren op de vraag van de overheid om een keuze te maken, dan volgt er een herinnering om de keuze door te geven.

Als iemand zes weken na deze herinnering nog altijd niet heeft gereageerd, dan wordt hij of zij in het donorregister geregistreerd onder 'geen bezwaar'. Ook hiervan wordt de persoon op de hoogte gesteld.

Mensen die geen orgaandonor willen worden, kunnen dit dus vast laten leggen door te reageren op de oproep. Het grote verschil met de oude situatie is dat iemand die geen donor wil worden en ook niet reageert op de oproep van de overheid, toch terechtkomt in het donorregister.

De nieuwe donorwet gaat op 1 juli 2020 in. Tijdens de Week van het Donorregister (21 tot 27 oktober) probeert het ministerie van VWS zoveel mogelijk mensen te motiveren om hun keuze in te vullen.