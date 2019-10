Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moet werk gaan maken om dementie preventief aan te pakken. Daarmee is circa 2 miljard euro per jaar te besparen op de zorgbegroting. Dat zeggen 67 zorgprofessionals in een open brief die maandag in het NRC is gepubliceerd.

De schrijvers beweren dat in medische en financiële termen dementie de duurste ziekte in Nederland is. "Van de VWS-begroting gaat meer dan 9 miljard euro naar de zorg voor mensen met dementie. (...) Volgens de officiële ramingen van het kabinet zullen de kosten van dementie explosief stijgen. Men verwacht een verdubbeling tot meer dan een half miljoen patiënten in 2040. Nu al komen er vijf patiënten per uur bij."

"Dementie is niet alleen een nare aandoening, maar ook een dure. Genoeg redenen om te investeren in preventie", aldus de briefschrijvers in de krant.

De omvang van de zorgbegroting is volgens de schrijvers gestegen naar een "recordhoogte van 88 miljard euro. Omdat alle maatregelen nodig zijn om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, roepen wij de minister op om snel werk te maken van dementiepreventie." Minister Hugo de Jonge verdedigt volgende week zijn begroting voor 2020 in de Tweede Kamer.

Overgewicht en gebrek aan beweging zijn risicofactoren

De zorgprofessionals voeren aan dat tot 40 procent van de dementiegevallen (inclusief alzheimer) komt door risicofactoren waar invloed op uit te oefenen valt, zoals overgewicht en gebrek aan beweging. Als er serieus naar deze factoren gekeken wordt, kan dat in twaalf jaar leiden tot 20 procent minder nieuwe patiënten per jaar, een afname in Nederland van naar schatting vijfduizend patiënten met een potentiële besparing van 2 miljard euro per jaar.

De brievenschrijvers geven een aantal tips. "Lichaamsbeweging, een gezonde bloedsuikerspiegel en bloeddruk, beter gehoor, gezonde voeding met voldoende groente, fruit, vis, omega 3 vetzuren en vitamine B, een gezond gewicht, niet roken, genoeg slaap, onderwijs, sociale interactie en cognitieve activiteiten." Ze roepen minister De Jonge op om publiekscampagnes te starten over onder meer deze tips.

"We gaan een discussie over suikertaks niet uit de weg"

De schrijvers pleiten ervoor dat "voor iedereen de gezonde keuze de gemakkelijke keuze wordt. Daarbij zullen we een discussie over bijvoorbeeld de suikertaks niet uit de weg kunnen gaan."

De brief is ondertekend door 67 professionals, onder wie neuroloog Edo Richard van het Radboudumc, directeur Gerjoke Wilmink van Alzheimer Nederland en bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar van zorgverzekeraar Menzis.