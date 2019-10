Een man in Wageningen heeft zondagavond een flink pak papiergeld gevonden in een pinautomaat en heeft die ingeleverd bij de politie. Die heeft de man inmiddels uitgeroepen tot 'held van de dag'.

De man trof het papiergeld aan in een geldautomaat aan de Stationsstraat in Wageningen toen hij zelf wilde pinnen, aldus de politie in een Facebookbericht. Op de bijbehorende foto kan worden afgeleid dat het om een bedrag van meer dan 500 euro gaat.

De politie gaat nu in samenwerking met de bank onderzoeken wie de eigenaar is van het geld. De politie voegt aan de Facebookpost toe dat mensen geen privébericht hoeven te sturen als ze hun geld zijn vergeten.