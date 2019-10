Bij een val in het water bij een binnenspeeltuin in Aalsmeer is zondag een vierjarige jongen omgekomen, bevestigt de brandweer Amsterdam-Amstelland.

De jongen werd enige tijd vermist waarna hij buiten in het water werd aangetroffen, nabij de binnenspeeltuin.

Een woordvoerder van de brandweer Amsterdam-Amstelland meldt dat de hulpdiensten direct hierop zijn gealarmeerd. De jongen is ter plaatse gereanimeerd en naar een ziekenhuis gebracht, waarna hij uiteindelijk overleed.

De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval.