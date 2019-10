Tweehonderd mensen zijn zondagochtend in de Noord-Brabantse plaats Den Hout op zoek gegaan naar de 53-jarige Sacco uit het nabijgelegen Oosterhout. De man is sinds zondagochtend 13 oktober vermist, meldt Omroep Brabant.

De zoektocht is gecoördineerd door de politie. Er waren zo'n tachtig burgers bij betrokken, onder wie leden van een hockeyvereniging waar zijn kinderen lid van zijn. Ook de brandweer en het Veteranen Search Team hielpen mee.

De vermiste man is een fervent wandelaar en hardloper. De vier verschillende groepen onder leiding van een agent zochten dan ook in gebieden ten noorden van Oosterhout, waar de vermiste Sacco regelmatig liep.

De man is sinds een week vermist. Hij is vorige week zondag tussen 9.00 en 10.00 uur voor het laatst gezien bij zijn woning in Oosterhout.

Vrijwilligers zoeken naar de vermiste man. (Foto: Pro Shots)

Politie houdt rekening met alle scenario's

De politie heeft uitgezocht of de vermiste Sacco in de tussentijd geld heeft opgenomen. Aan de hand daarvan zou kunnen worden nagegaan waar de man in de tussentijd is geweest.

Dit leverde echter weinig op. De politie houdt daarom rekening met alle mogelijke scenario's, schrijft de regionale omroep.

In de middag maakte de politie via Twitter bekend dat de vermiste Oosterhouter zondag niet is gevonden. Wel zijn enkele kledingstukken aangetroffen, maar die bleken niets met de vermissing te maken te hebben, meldt dagblad BN/De Stem. De politie bedankte alle vrijwilligers die hebben meegezocht.