Een automobilist is zondagochtend rond 5.30 uur ingereden op een terras met uitgaanspubliek in Deventer. Daarbij zijn zeker vier mensen gewond geraakt. De bestuurder is voortvluchtig. Een andere mogelijke betrokkene is aangehouden.

Een politiewoordvoerder zegt dat vier mensen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hun verwondingen zijn niet ernstig en ze waren allen aanspreekbaar.

De politie meldt dat er een conflict aan de aanrijding voorafging. De identiteit van de automobilist is bekend en er wordt op dit moment op verschillende locaties naar hem gezocht. De politie adviseert hem op Twitter zich bij een politiebureau te melden.

Na de ruzie zou de bestuurder vol gas zijn ingereden op de terrassen bij het restaurant Keizer en de kebabzaak Ayf aan de Keizerstraat, zei een getuige tegen het AD.

Een bij de ruzie betrokken persoon is gearresteerd.