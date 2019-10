Ongeveer 130 mensen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag bij een optreden van Martin Garrix op het Amsterdam Dance Event (ADE) in de RAI bespoten met pepperspray. Zij raakten onwel en een aantal personen is beroofd. De politie is een onderzoek gestart.

De slachtoffers zijn behandeld door de EHBO. Er is niemand ernstig gewond geraakt.

De Nederlandse dj Martin Garrix geeft tijdens het Amsterdam Dance Event, dat tot en met 21 oktober duurt, twee concerten in de RAI.

"Ik stond te genieten van het concert, ik ben fan van zijn shows", vertelt een bezoeker aan de Amsterdamse nieuwszender AT5. "Toen zag ik op een gegeven moment mensen weglopen en kreeg ik zelf en scherp gevoel in mijn keel en ogen."

Het is nog niet duidelijk hoeveel mensen daadwerkelijk beroofd zijn. De politie roept slachtoffers op om contact op te nemen met de politie en aangifte te doen.

Vorig jaar soortgelijke incidenten

Ook vorig jaar werd bij een optreden van Martin Garrix tijdens ADE met pepperspray gespoten. Ook bij andere ADE-feesten werden bezoekers onwel door pepperspray. De politie vermoedde toen ook al dat de spray door zakkenrollers werd gebruikt.

"Dit is natuurlijk heel erg vervelend", reageert een woordvoerder van ADE. "We kunnen niet veel meer doen om dit soort incidenten te voorkomen. We fouilleren iedereen uitgebreid bij de ingang. Alle tassen en jassen worden gecheckt."

Volgens een bezoeker vond het incident dit jaar, net als in 2018, aan de rechterkant van de zaal plaats. "Ik snap niet hoe dit nu weer heeft kunnen gebeuren. Je wordt echt goed gefouilleerd."