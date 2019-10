Gerrit Jan van D., de vermoedelijke vader van het gezin dat afgezonderd in het Drentse Ruinerwold leefde, heeft zich in 2009 uitgeschreven bij de gemeente en registreerde zichzelf als 'geëmigreerd'. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Stentor.

Die uitschrijving en emigratievermelding is lastig te rijmen met vermoedens van de politie, die denkt dat het gezin mogelijk al sinds 2010 in totale afzondering op de boerderij in Ruinerwold verbleef.

Er vindt nog steeds onderzoek plaats bij de woning waar de man met zes van zijn vermoedelijke kinderen in afzondering leefde. Zo meldt het OM Noord-Nederland zaterdagmiddag op Twitter dat er opnieuw met een zogenoemde 'geldhond' onderzoek is gedaan bij het huis. Eerder werd in de woning een groot geldbedrag aangetroffen. Echter werd bij de tweede zoekactie met de hond geen extra geld aangetroffen.

De politie heeft onder andere het luchtruim boven Ruinerwold gesloten. Zij zouden last hebben van drones.

Link tussen Moon-sekte en gezin in Ruinerwold

Wim Koetsier, de secretaris-generaal van de Moon-beweging Nederland, bevestigde eerder al dat er een verband is tussen de vermoedelijke vader van de inmiddels volwassen kinderen en de Moon-sekte. Dit na eerdere berichtgeving van RTV Drenthe.

De vader was tot de jaren tachtig lid van die beweging, aldus Koetsier. De van oorsprong Zuid-Koreaanse Moon-sekte, die officieel de Verenigingskerk wordt genoemd, staat bekend om als agressief beschreven bekeermethodes en massahuwelijken.

In de jaren negentig zou Van D. plannen hebben gehad om een commune met verslaafden te stichten. De Volkskrant ontdekte dat hij hiervoor drie stukken weiland kocht bij een bos in Staphorst. Het plan kwam echter nooit van de grond en de percelen zijn verwilderd.