De stranden op Bonaire zijn tien keer zo vervuild als de Noordzeestranden in Nederland. Op de kust van het eiland zijn in een jaar tijd meer dan 50.000 stuks afval geteld.

Vooral sigarettenpeuken zijn de boosdoener, blijkt uit een burgerwetenschapsprogramma van het Wereld Natuur Fonds (WWF) en Clean Coast Bonaire. In een jaar tijd vormden sigarettenpeuken meer dan de helft van het afval dat achtergelaten werd in het kustgebied van Bonaire.

"Het is veel meer dan ik had verwacht", zegt Merijn Hougee, plasticexpert op Bonaire bij het WWF. "Vooral kleine stukjes plastic: door de invloed van zon en wind breekt plastic af tot kleinere stukjes. Daarnaast weten veel mensen niet dat sigarettenfilters gemaakt zijn van plastic, en dus gevaarlijk zijn voor de zee."

Hougee onderzocht, samen met tientallen lokale vrijwilligers, een jaar lang het aangespoelde en achtergelaten afval op Bonaire. Door het in kaart brengen van dit afval is gebleken dat het kustgebied van Bonaire tien keer zo vervuild is als de Noordzeestranden in Nederland. In Bonaire werden gemiddeld 3.345 afvalitems per 100 meter aangetroffen. Bij eenzelfde onderzoek in Nederland waren dit er 313.

Meer vervuiling door toerisme

Dat dit kustgebied veel meer vervuild is, komt volgens Hougee door meerdere factoren. "Het eiland ligt dicht vrij dicht bij Zuid-Amerika, en er komen veel oceaanstromen langs, waardoor er met name op de oostkust veel afval terecht komt." Maar ook toeristische stranden aan de westkant van het eiland zijn zwaar vervuild.

Dit toerisme zorgt voor een groot gedeelte van de vervuiling in het kustgebied. "Het weer leent zich altijd voor een mooie stranddag. De mensen zijn veel meer buiten dan in Nederland, en als je veel buiten bent, dan is het ook logisch dat je daar meer afval creëert."

Plastic is wereldwijd probleem

Wereldwijd hebben we te kampen met grote overlast door zwerfplastic. Zo bestond 60 procent van de 78.000 afvalstukken die tijdens World Cleanup Day in Nederland werden verzameld uit plastic en probeert Boyan Slat met zijn The Ocean Cleanup plastic uit de Grote Oceaan te halen.

Op Bonaire wil het WWF samen met Clean Coast Bonaire het afvalprobleem in kaart brengen. Ze blijven zich de komende jaren inzetten voor het verbod op wegwerpplastic en blijven de burgerwetenschapsprogramma's organiseren. "Zodat we in de toekomst een vermindering gaan zien van de hoeveelheid plastic op de kust en nog lang kunnen genieten van de zeeschildpadden en de prachtige koraalriffen rondom Bonaire."