Een automobilist is donderdagmiddag doorgereden na een dodelijk ongeval met een 56-jarige voetganger in de Transvaalbuurt in Amsterdam.

De aanrijding gebeurde op de Schalk Burgerstraat. Door de klap kwam de voetganger onder een andere auto terecht.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder een traumahelikopter. Het slachtoffer werd gereanimeerd, maar overleed alsnog aan zijn verwondingen.

De politie riep mensen via Twitter op om uit te kijken naar een zwarte BMW die mogelijk betrokken was bij het ongeval. Het voertuig werd kort na de aanrijding aangetroffen. Het is niet bekend of de politie ook een aanhouding heeft verricht.

Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog onduidelijk. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.