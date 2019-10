Het nieuws van de mensen die afgezonderd in een boerderij leefden in het Drentse Ruinerwold roept veel vragen op. Volgens de politie kan het dan ook nog weken duren voordat de politie kan vaststellen wat er precies aan de hand is. Wat weten we tot nu toe wel en niet over deze merkwaardige zaak?

Maandagavond sloeg een 25-jarige man alarm bij een café in Ruinerwold. De uitbater van de kroeg heeft aan meerdere media laten weten wat de verward ogende man die avond heeft verteld. Zo zei hij negen jaar lang onttrokken van de buitenwereld te hebben doorgebracht op de boerderij en dat hij zich zorgen maakte over zijn broers en zussen.

Hierop is de politie ingeschakeld. Uitgerukte agenten vonden in de boerderij zes mensen - vermoedelijk een vader en vijf van zijn meerderjarige kinderen -in een ruimte die volgens de politie groot genoeg is voor zes personen.

Verschillende media, waaronder NU.nl, meldden op basis van RTV Drenthe dat het gezin zou wachten op 'het einde der tijden', maar dit is nog niet bevestigd door de politie.

In café De Kastelein in Ruinerwold sloeg maandag een 25-jarige man alarm .(Foto: Pro Shots)

Maandag werd een eerste verdachte opgepakt

De politie hield de dag na de ontdekking een eerste verdachte in het onderzoek aan. Het gaat om de 58-jarige huurder van het pand. Donderdag werd bekendgemaakt dat hij veertien dagen langer blijft vastzitten.

Volgens het AD gaat het om klusjesman Josef B., die in Oostenrijk geboren is. Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling door het benadelen van de gezondheid van anderen. Of het daadwerkelijk Josef B. is, heeft de politie nog niet bevestigd.

De politie heeft donderdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de familie. Het gaat om Gerrit Jan van D., de 67-jarige vermoedelijke vader van het gezin, die van hetzelfde verdacht wordt als Josef B. Daarnaast wordt hij ook verdacht van witwassen omdat er een groot geldbedrag in de boerderij is gevonden waarvan de herkomst nog onduidelijk is.

Soms kwamen de bewoners in de tuin van de boerderij, maar het terrein werd nooit verlaten. (Foto: Pro Shots)



Bewoners verlieten terrein van boerderij in Ruinerwold nooit

Donderdagavond vertelde politiechef Janny Knol bij Pauw dat de arrestatie van de vermoedelijke vader "een enorme impact" heeft op de kinderen. Dit omdat ze negen jaar lang met elkaar in een afgesloten ruimte hebben geleefd.

In deze ruimte kwam - in tegenstelling tot wat eerst werd vermoed - daglicht binnen. Soms kwamen de bewoners in de tuin van de boerderij, maar het terrein werd nooit verlaten.

De moeder van het gezin zou volgens het gezin in 2004 - al voor hun verhuizing naar Ruinerwold - zijn overleden. Het Openbaar Ministerie kan dit echter niet bevestigen, omdat haar dood nooit bij instanties is gemeld.

Momenteel worden de jongeren verhoord voor het strafrechtelijk onderzoek. De oudste van hen, die alarm sloeg in het café, wordt apart gehoord, meldt Knol. Dat zou "gezien de situatie" het best zijn.

Link tussen Moon-sekte en vermoedelijke vader

In de uitzending van Pauw werd daarnaast door Wim Koetsier, de secretaris-generaal van de Moon-beweging Nederland, bevestigd dat er een verband is tussen de vermoedelijke vader van de inmiddels volwassen kinderen en de Moon-sekte. Dit na eerdere berichtgeving van RTV Drenthe.

De vader was tot de jaren tachtig lid van die beweging, aldus Koetsier. De van oorsprong Zuid-Koreaanse Moon-sekte, die officieel de Verenigingskerk wordt genoemd, staat bekend om als agressief beschreven bekeermethodes en massahuwelijken.

In de jaren negentig zou van D. plannen hebben gehad om een commune met verslaafden te stichten. De Volkskrant ontdekte dat hij hiervoor drie stukken weiland kocht bij een bos in Staphorst. Het plan kwam echter nooit van de grond en de percelen zijn verwilderd.

Wat weten we nog niet over de zaak?

Toen het gezin werd ontdekt, hebben de bewoners de politie zelf laten weten een gezin te vormen. De inmiddels meerderjarige jongeren staan echter niet ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Of het daadwerkelijk een gezin betreft, is dus nog onzeker.

Ook over de identiteit en de betrokkenheid van Josef B. en de vermoedelijke vader is nog veel onduidelijkheid. De politie is, in het belang van het onderzoek, terughoudend met het delen van informatie over de verdachten.

De broer van Josef B. heeft zich in het AD wel uitgelaten over B. Hij noemt hem hebzuchtig, heel berekenend en onvoorspelbaar. Hij zei tegen de krant dat het drama hem niet verbaasde. "Josef had een zeer sterke overredingskracht."

De familie van de vermoedelijke vader heeft in een persbericht laten weten dat hij in de jaren tachtig alle banden met zijn familie heeft verbroken. Ook zouden drie kinderen uit een ander huwelijk eerder bij de vader vandaan zijn gevlucht.

De politie heeft ook nog geen antwoord op de vraag of de bewoners uit vrije wil afgezonderd leefden, of dat ze er onder dwang woonden. Er zijn vermoedens dat het niet uit vrije wil was, maar naar verwachting duurt het nog weken totdat de politie definitief kan vaststellen wat er precies aan de hand is.