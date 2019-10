De politie heeft nog veel vragen over de mensen die afgesloten in een boerderij in het Drentse Ruinerwold zaten. Zo staat nog niet vast of het daadwerkelijk gezin betreft, meldde plaatsvervangend politiechef Janny Knol donderdagavond bij Pauw.

Naar verwachting duurt het nog weken totdat de politie kan vaststellen wat er precies is gebeurd. Ook is nog onduidelijk of het in vrije wil is geweest of dat er dingen onder drang zijn gebeurd.

Wel wist het gezin van het bestaan van een 'buitenwereld', meldt Knol.

Volgens de politiewoordvoerder vertonen de jongvolwassenen 'niet hetzelfde gedrag als u en ik'."Hoe we dat moeten interpreteren en wat dat betekent dat zal de komende dagen en weken moeten blijken."

Op het moment worden de kinderen overhoord voor het strafrechtelijk onderzoek. De oudste zoon wordt apart gehoord, meldt Knol. Dat zou 'gezien de situatie' het beste zijn.

Tweede verdachte opgepakt

De politie heeft donderdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de familie in Ruinerwold. Het zou gaan om de 67-jarige vader van het gezin dat negen jaar lang op een afgesloten terrein leefde in het Drentse dorp.

Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling door het benadelen van de gezondheid van anderen. Ook wordt hij verdacht van witwassen, meldt de politie Drenthe.

De politie hield maandag de andere verdachte in het onderzoek aan. Het gaat om de 58-jarige huurder van het pand. Eerder op donderdag werd bekendgemaakt dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten. Vermoedelijk gaat het om de Oostenrijkse Josef B. Hem wordt inmiddels hetzelfde ten laste gelegd als de vader, de 67-jarige Gert Jan van D.

Kinderen bleven vermoedelijk niet uit vrije wil in boerderij

De politie zei eerder redenen te hebben om aan te nemen dat de zes kinderen niet uit vrije wil in de boerderij verbleven. Vermoedelijk werden zij daar al sinds 2010 vastgehouden. De moeder van het gezin zou al voor hun verhuizing naar Ruinerwold zijn overleden.

De oudste zoon bracht de situatie in de boerderij aan het licht door zijn verhaal te doen bij een kroegbaas in het dorp. Laatstgenoemde merkte dat het niet pluis was en schakelde de politie in.

De 25-jarige zoon had mogelijk meerdere accounts op sociale media waarmee hij in de laatste weken actief was. Daar valt ook te lezen dat hij naar eigen zeggen voor B. werkte.