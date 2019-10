Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag het politiebureau in het Limburgse Kerkrade binnengereden. Tijdens het incident waren er twee agenten aanwezig in het pand. Er is niemand gewond geraakt, zo meldt de politie.

De politie Limburg meldt via Twitter dat één verdachte is aangehouden. Of het om de bestuurder van de personenauto gaat, is niet bekend.

Bij onderzoek aan de auto werden met een nog onbekende vloeistof gevulde jerrycans aangetroffen. Volgens 1Limburg zou er bij de auto een kleine brand zijn ontstaan, maar dat vuur werd snel gedoofd.

De politie heeft de omgeving afgezet en is momenteel nog bezig met een onderzoek.