De politie heeft donderdag een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de familie in Ruinerwold. Het gaat om de 67-jarige vader van het gezin dat negen jaar lang op een afgesloten terrein leefde in het Drentse dorp.

Hij wordt verdacht van het medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling door het benadelen van de gezondheid van anderen. Ook wordt hij verdacht van witwassen, meldt de politie Drenthe.

De politie hield maandag de andere verdachte in het onderzoek aan. Het gaat om de 58-jarige huurder van het pand. Eerder op donderdag werd bekendgemaakt dat hij veertien dagen langer vast blijft zitten. Vermoedelijk gaat het om de Oostenrijkse Josef B. Hem wordt inmiddels hetzelfde ten laste gelegd als de vader, de 67-jarige Gert Jan van D.

Het gezin, bestaande uit een vader en zes inmiddels volwassen kinderen van tussen de 18 en 25 jaar oud, werd maandag door de politie aangetroffen in een kleine afsluitbare ruimte op de boerderij. De bewoners hebben de politie laten weten een gezin te vormen. De zes kinderen staan niet ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP). Voor hen is opvang geregeld.

Kinderen bleven vermoedelijk niet uit vrije wil in boerderij

De politie zegt redenen te hebben om aan te nemen dat de zes kinderen niet uit vrije wil in de boerderij verbleven. Vermoedelijk werden zij daar al sinds 2010 vastgehouden. De moeder van het gezin zou al voor hun verhuizing naar Ruinerwold zijn overleden.

De oudste zoon bracht de schrijnende situatie in de boerderij aan het licht door zijn verhaal te doen bij een kroegbaas in het dorp. Laatstgenoemde merkte dat het niet pluis was en schakelde de politie in.

De 25-jarige zoon had mogelijk meerdere accounts op sociale media waarmee hij in de laatste weken actief was. Daar valt ook te lezen dat hij naar eigen zeggen voor B. werkte.

De politie onderzoekt ook of een bepaalde levens- of geloofsovertuiging te maken had met de vrijheidsberoving. Volgens meerdere media, waaronder RTV Drenthe, zou het gezin aangesloten zijn bij de Verenigingskerk, ook wel de Moon-sekte genoemd.

Bronnen melden aan de regionale zender dat het gezin leefde van donaties van andere volgelingen. Leider en stichter van de Verenigingskerk was de Zuid-Koreaanse Sun Myung Moon, die in september 2012 overleed. Ook Josef B., verdachte in de zaak, zou lid zijn geweest van de sekte.

De Verenigingskerk staat bekend om de als agressief beschreven bekeermethodes en massahuwelijken. De stichter geloofde dat hij op aarde was om de taak van Jezus te volbrengen.

Invallen in winkels in Zwartsluis

In verband met het onderzoek zijn woensdag invallen gedaan in een speelgoedwinkel en een houthandel in Zwartsluis. De speelgoedwinkel, die tot 2008 op naam van de vader van het gezin uit Ruinerwold stond, is momenteel te koop.

Rechercheurs gaan vrijdag verder met het onderzoek in de woning. Zij worden daarbij ondersteund door agenten van de Landelijke Eenheid. In totaal werken dertig politiemensen aan de zaak.