Advocaat Inez Weski heeft de verdediging van Ridouan Taghi, de meest gezochte crimineel van Nederland, neergelegd omdat er volgens haar sprake is van een oneerlijk proces. Dit laat de raadsvrouw donderdag weten.

Weski noemt het Marengo-proces tegen haar cliënt in een persverklaring "oneerlijk" omdat ze door de rechtbank niet in staat wordt gesteld om onderzoek te doen naar onder andere de verklaringen van de kroongetuige Nabil B.

Weski liet in juli weten dat de verklaringen van B. in samenwerking met de recherche "in elkaar gepuzzeld zijn", maar ze nog steeds niet in staat is gesteld om de kroongetuige te ondervragen.

Ze noemt haar stap geen breuk met Taghi, die de beslissing steunt, maar met het proces.

Taghi heeft aan Weski laten weten dat hij zich niet door een andere advocaat wil laten verdedigen, en dat de rechtbank zonder zijn aanwezigheid moet oordelen over zijn zaak.

Taghi wordt bij verstek vervolgd

Taghi wordt bij verstek vervolgd voor het opdracht geven voor zeker vijf liquidaties en daarnaast pogingen daartoe dan wel voorbereidingen daarop. Ook zou hij opdracht hebben gegeven voor het met een bazooka beschieten van een zogeheten spyshop in Nieuwegein of het naar binnen werpen van handgranaten.

Taghi werd in juli van dit jaar officieel aangemerkt als verdachte, wat betekende dat Weski pas laat over het volgens haar nog steeds incomplete strafdossier kon beschikken. Wel zag ze haar cliënt met vele verdachtmakingen geconfronteerd worden.

Ze liet meermalen aan NU.nl weten dat Taghi "in feite buiten de rechter om publiekelijk werd berecht".

"Inmiddels wordt mijn cliënt vanuit het Openbaar Ministerie zonder reserve als schuldig gepresenteerd binnen dit en andere onderzoeken", aldus Weski, verwijzend naar de recente bekendmaking dat Taghi ook moordopdrachten aan motorclub Caloh Wagoh zou hebben verstrekt.

Weski laat weten dat ze haar besluit om te stoppen met de verdediging al had genomen vóór de liquidatie van advocaat Derk Wiersum. Ook hier wordt Taghi mee in verband gebracht, al is dat niet officieel.

Gevolg voor rechtszaak niet direct duidelijk

De stap van Weski heeft geen direct gevolg voor de verdere verloop van de rechtszaak. Het Landelijk Parket laat in een reactie weten dat het proces "gewoon doorgaat."

De eerstvolgende zittingen zijn gepland op 12 en 13 december. Het gaat in dit geval om inleidende zittingen.