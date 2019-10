Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen René V. voor het steken, aanrijden, mishandelen en bedreigen van meerdere vrouwen in Noord-Holland. Justitie acht de man schuldig aan vier pogingen tot moord.

Er was volgens de officier van justitie in het geval van de steekincidenten sprake van voorwaardelijke opzet omdat de man een bewust risico op de dood van zijn slachtoffers heeft genomen met zijn handelen.

De man stapte volgens het OM met een mes in zijn auto, reed rond over afgelegen wegen en ging "op jacht naar vrouwen."

Ook wordt V. schuldig geacht aan het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door een vrouw aan te rijden en mishandeling voor het slaan van een andere vrouw door haar te slaan vanuit zijn auto.

De strafeis viel lager uit omdat de man verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht.

Man heeft gedeeltelijke bekentenis afgelegd

De steekincidenten en de mishandeling vonden plaats in de periode van november 2018 tot en met 26 januari 2019 in diverse plaatsen in de regio Noord-Holland.

Het bedreigen met verkrachting van vijf vrouwen en het stalken van een van hen, gebeurde begin dit jaar.

René V. heeft een gedeeltelijke bekentenis afgelegd, al zegt hij een deel van de verdenkingen niet te kunnen herinneren. Daarnaast zegt hij de vrouwen niet bewust te hebben gestoken.

Over wat zijn bedoeling dan wel was, kon V. geen uitleg geven. Hij zegt dusdanig onder invloed te zijn geweest van drugs dat "alles langs hem heen ging."

Verdachte kon worden aangehouden dankzij tip

"Het moet voor de nabestaanden erg moeilijk zijn dat zij geen antwoord krijgen op de waarom-vraag", aldus de officier van justitie. "Zij moesten aanhoren dat zij de verkeerde vrouwen op de verkeerde plek waren."

De man kon uiteindelijk in april 2019 worden aangehouden dankzij een tip van vrouw die een soortgelijk incident mee had gemaakt in juni 2018. Ze liep op een smalle weg in Schagen toen zij werd gepasseerd door een auto. De bestuurder maakte oneerbare gebaren en toen de vrouw zei dat hij normaal moest doen, keerde hij om en gaf haar een klap.

De vrouw noteerde het kenteken en toen de politie hier onderzoek naar deed kwamen ze uit bij het adres van de schoonmoeder van V. waar ook de man ingeschreven stond.

Toen de politie camerabeelden bekeek zagen ze V. rondrijden in de buurt van waar de steekincidenten plaats hadden gevonden.

Verdachte bekent op camera tegenover vriendin

De officier zei dat de politie toen een camera in de auto van V. heeft geplaatst en een baken onder zijn wagen waarmee hij kon worden gevolgd.

Op een fragment, dat werd getoond in de rechtszaal, geeft V. tegenover zijn vriendin toe betrokken te zijn bij de incidenten. Hij werd aangehouden en bekende ook tegenover de politie.

Een bekentenis die hij donderdag afzwakte. In het laatste woord bood hij wel zijn excuses aan voor het leed dat hij heeft aangericht.

Zijn advocaat vroeg om een gedeeltelijke vrijspraak en sprak tegen dat er sprake was van voorbedachten rade bij steekincidenten en dus geen pogingen moord.

Ook verzocht de verdediging om V. te laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum (PBC) om te beoordelen of tbs met dwangverpleging wel nodig is.

De rechtbank doet op 11 november uitspraak.