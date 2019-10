Bij een ernstig ongeluk op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen zijn donderdagmiddag drie mensen om het leven gekomen, meldt de politie donderdagavond. Een ander persoon is gewond naar het ziekenhuis vervoerd.

Het ongeval vond rond 15.30 uur plaats. Volgens de politie is een auto via de middenberm op de verkeerde weghelft terechtgekomen en tegen tegemoetkomend verkeer gebotst. De vijfbaansweg is nog altijd afgesloten.

De ANWB had even voordat het ongeluk gebeurde, gewaarschuwd voor een spookrijder op de A2. Het is officieel nog niet duidelijk of deze automobilist ook de veroorzaker is van het ongeval.

Hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Ook is een traumahelikopter geland op de vijfbaansweg. Verkeer dat achter het ongeluk staat, wordt bij Maarssen weggeleid.

Grote ravage op snelweg

Ook in tegengestelde richting is een rijstrook dichtgegaan in verband met het ongeval. Tussen Holendrecht en Breukelen ontstond hierdoor een file waarbij de vertraging opliep tot bijna een uur.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en is op zoek naar getuigen. De betrokken auto's raakten zeer zwaar beschadigd. Ook is een motorblok uit een van de voertuigen geslingerd en enkele meters verderop op het asfalt terechtgekomen. Naar verwachting gaat het politieonderzoek tot ongeveer 21.00 uur duren.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden. Ze kunnen vanaf Utrecht en Den Bosch omrijden via Hilversum over de A27, A1 en A9.

Verkeer rondom Utrecht staat volledig vast

Het verkeer rondom Utrecht is tijdens de avondspits volledig vastgelopen, meldt de ANWB. Naast het ongeluk op de A2 zijn ook de werkzaamheden aan de Galecopperbrug op de A12 bij Oudenrijn hier debet aan.

Op de A12 van Den Haag naar Utrecht was de vertraging rond 17.00 uur anderhalf uur tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunetten. Ook de A27, A1 en de N230 tussen Maarsen en Utrecht kwamen in beide richtingen vast te staan.