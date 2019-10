De A2 tussen Utrecht en Amsterdam is donderdagmiddag sinds 15.30 uur afgesloten tussen Breukelen en Vinkeveen na een ernstig ongeluk tussen twee personenauto's. Volgens de ANWB is het ongeval veroorzaakt door een spookrijder. Rijkswaterstaat meldt dat de politie hier onderzoek naar doet. De politie kan dit niet bevestigen.

Het is onbekend of bij het ongeval mensen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn ter plaatse, meldt de politie. Verkeer dat achter het ongeluk staat, wordt weggeleid.

Ook in tegengestelde richting is een rijstrook dichtgegaan in verband met het ongeval. Tussen Holendrecht en Breukelen is hierdoor een file ontstaan met een vertraging van bijna een uur.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden. Ze kunnen vanaf Utrecht en Den Bosch omrijden via Hilversum over de A27, A1 en A9. Het is nog niet bekend wanneer de vijfbaansweg weer opengaat. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.

De ANWB waarschuwt voor een heel drukke avondspits rond Utrecht vanwege het ongeluk op de A2 en de werkzaamheden aan de Galecopperbrug op de A12 bij Oudenrijn. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht stond het hierdoor donderdagmiddag al vroeg vast.