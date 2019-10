Het Malieveld in Den Haag is door het boerenprotest op dinsdag en woensdag flink beschadigd. Het grasveld is op verschillende plekken compleet kapot gereden en op terrein ligt afval en gebroken glas, meldt Staatsbosbeheer donderdag.

Staatsbosbeheer maakte donderdag een ronde over het Malieveld nadat de laatste boeren daar rond 11.30 uur waren vertrokken.

Wie er precies opdraait voor de schade is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk houdt Staatsbosbeheer het Farmers Defence Force (FDF) verantwoordelijk. FDF, de organisator van de protesten, is volgens een woordvoerder donderdag nog niet benaderd over de schade of de eventuele kosten.

De gemeente Den Haag had de boeren aanvankelijk verboden om te protesteren op het Malieveld, maar de politie liet dit woensdag uiteindelijk toch toe.

De boeren zijn boos op het het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omdat cijfers van het instituut laten zien dat de landbouw verantwoordelijk is voor ongeveer 40 procent van de schadelijke neerslag van stikstof in de daarvoor gevoelige natuurgebieden. De boeren zijn het niet eens met de gebruikte meetmethode.