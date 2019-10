De 58-jarige Josef B., die vastzit op verdenking van vrijheidsberoving van het gezin in het Drentse Ruinerwold, blijft twee weken langer vastzitten. Hij zit in beperkingen, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten.

B. is de huurder van de boerderij waarin het gezin werd aangetroffen. Hij wordt ook verdacht van het benadelen van de gezondheid van de gezinsleden.

Meerdere media, waaronder RTV Drenthe, melden dat B. lid is van de Verenigingskerk, ook wel bekend als de Moon-sekte. De vader van het Drentse gezin zou hier ook lid van zijn geweest.

De broer van de verdachte, Franz, zegt in een interview met de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung dat B. altijd uit was op zijn eigen gewin. "Hij vond zichzelf beter dan Jezus." De man zou al jarenlang weinig tot geen contact met zijn familie hebben.

De Verenigingskerk staat bekend om de als agressief beschreven bekeermethodes en massahuwelijken. De stichter, de Zuid-Koreaanse Sun Myung Moon, geloofde dat hij op aarde was om de taak van Jezus verder te volbrengen. Hij is in 2012 overleden.

De politie is donderdag weer bezig met onderzoek in de boerderij. "Alle ruimtes worden digitaal vastgelegd om een volledig overzicht te krijgen". De afdeling forensische opsporing wordt hierbij ondersteund door de Landelijke Eenheid.

Ook zijn woensdag invallen gedaan in een speelgoedwinkel en een houthandel in Zwartsluis. De speelgoedwinkel, die tot 2008 op naam van de vader van het gezin uit Ruinerwold stond, is momenteel te koop.

Caféhouder schakelde politie in

Maandagavond werd de politie ingeschakeld door een caféhouder die aan de praat raakte met het oudste inmiddels volwassen kind uit de boerderij. Hij vertelde aan de caféhouder dat hij zich zorgen maakte over het gezin.

Agenten die de boerderij wilden doorzoeken stuitten op B., die hen niet wilde toelaten. De man is hierop opgepakt.

Vooralsnog lijkt het erop dat het gezin met zes inmiddels volwassen kinderen negen jaar afgezonderd in de boerderij heeft gewoond. De moeder van het gezin zou al voor hun verhuizing naar Ruinerwold zijn overleden.