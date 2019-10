Tussen Hoofddorp en Leiden rijden donderdag geen treinen als gevolg van een beschadigde bovenleiding. NS verwacht dat de hinder nog tot de avondspits gaat duren en adviseert reizigers om "waar mogelijk dit traject te mijden".

Er worden bussen ingezet, maar dat aantal is beperkt, meldt NS. Tussen Hoofddorp en Leiden worden stopbussen ingezet. Reizigers tussen Den Haag en Schiphol moeten donderdag omreizen via Utrecht Centraal. De vertraging kan oplopen tot zestig minuten.

De defecte bovenleiding is ontstaan door een beschadigde trein. Hierdoor strandden vanochtend zo'n veertienhonderd reizigers. ProRail meldt dat de schade aan de bovenleiding tussen Hoofddorp en Leiden groot is: de bovenleiding blijkt over een afstand van 4,5 kilometer te zijn beschadigd.

Spoorwerkers werken met man en macht om de bovenleiding zo snel mogelijk te herstellen. De verwachting is dat ze daar rond 18.00 uur mee klaar zijn.